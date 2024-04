Überwiegend freundlich präsentieren sich auch die verschiedenen Finanzwerte. Neben Julius Bär gewinnen Swiss Life, Zurich, UBS und Partners Group bis zu 0,7 Prozent hinzu. Händler heben hervor, dass Ende dieser Woche in den USA die Grossbanken an der Wall Street die Berichtssaison starten. Sie sollten «durch die weiter hohen Zinsen und ausbleibende Hiobsbotschaften über Rettungen wie vor einem Jahr eigentlich ganz gut verdient und deshalb auch viel Positives zu vermelden haben», so ein Börsianer. Dies sorge für eine gewisse Zuversicht in der Branche.