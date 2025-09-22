Auch VAT (+2,5 Prozent) sind weit vorne im Gewinnerfeld zu finden, dies gilt in der zweiten Reihe auch für Comet (+1,3 Prozent). Händler verweisen auf Marktgerüchte zu TMSC sowie Apple, die beide jeweils positiv für die Branche wären. Demnach soll der Chiphersteller TSMC angebliche seine Preise auf kommendes Jahr um mehr als die Hälfte erhöhen. Und Apple habe seine Zulieferer gebeten, die Produktion des iPhone-17-Modell zu steigern.