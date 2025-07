Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstagvormittag nach einem verhaltenen Start mittlerweile in positives Terrain vorgearbeitet. Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag und der Stabilisierung vom Montag pirscht sich der SMI wieder an die Marke bei 12'000 Punkten heran. Mit Spannung erwartet werden die neuesten Inflationsdaten aus den USA vom Nachmittag, da sie für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtig sind. Die Helaba erachtet die Zahlen gar als entscheidend für die FOMC-Sitzung Ende dieses Monats. Erste Zahlen von grossen US-Banken könnten zudem Bewegung in die hiesigen Finanzwerte bringen.