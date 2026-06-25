Der eigentliche Hemmschuh für deutlichere Gewinne sind aber die drei Schwergewichte. Novartis und Roche geben zwischen 0,1 und 0,2 Prozent nach, Nestlé sind nur minimal im Plus. Börsianer sprechen von einem Marschhalt - insbesondere bei Nestlé. Da gab es an den beiden Vortagen kein Halten mehr. Am Dienstag schlossen die Nestlé-Papiere 1,5 Prozent im Plus, am Mittwoch sogar 3,3 Prozent. Die 80-Franken-Marke wurde dabei spielend genommen.