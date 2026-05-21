Sichtbare Belastungen

Dass die Sperrung der Strasse von Hormus zu einer immer grösseren konjunkturellen Belastung wird, zeigen auch die am Morgen publizierten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. «Das sieht nicht gut aus», titelt den auch die VP Bank in einem ersten Kommentar. «Mittlerweile geht es nicht nur um höhere Energiepreise, sondern auch um physische Knappheiten. Dies schlägt sich in einer deutlichen Verschlechterung des Einkaufsmanagerindex nieder». Und selbst wenn die Sperrung zeitnah beendet würde, dürften sich die Folgen deutlich länger auswirken, heisst es in aktuellen Studien.