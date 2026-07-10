Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Freitagvormittag leicht im Plus, gestützt unter anderem von den beiden Pharma-Schwergewichten. So zeichnet sich momentan der zweite positive Börsentag in Folge ab, was aber voraussichtlich an der negativen Gesamtbilanz der Woche nichts ändern dürfte. Zu gross waren die Einbussen nach der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt bis Mitte der Woche. Zuletzt hat sich die Situation aber eher wieder aufgehellt. Trotz aller Angriffe arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Kommentatoren gehen denn auch mehrheitlich davon aus, dass sich diese jüngste Eskalation als begrenzt und von kurzer Dauer erweisen werde.