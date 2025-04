Laut Händlern sind es verschiedene Treiber, die der Branche Rückenwind geben. Neben der Erholung der Technologie-Börse Nasdaq vom Vortag gab es von Vertretern der Tech-Branche zumeist gute Nachrichten. So legte der deutsche SAP-Konzern starke Geschäftszahlen vor, was die Aktie im Dax kräftig anschob. Derweil wies Tesla zwar am Vorabend einen Gewinneinbruch aus, da aber Tesla-Chef Elon Musk nun wieder seinen Fokus stärker auf die Firma richten will, zogen die Titel nachbörslich an. Im Wochenverlauf stehen weitere US-Zahlen an, darunter am heutigen Abend IBM und Texas Instruments, am morgigen Donnerstag folgen Intel und die Google-Mutter Alphabet.