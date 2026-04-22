Am Schweizer Aktienmarkt bleibt die Stimmung auch nach der Verlängerung der Waffenruhe im Iran angespannt. Diese Entwicklung werde eher zur Kenntnis genommen, als dass es zu einer Entspannung komme, heisst es. Denn unter dem Strich bleibe der Konflikt ein «hochkomplexes und zähes geopolitisches Schachspiel mit vielen Unsicherheiten», wie ein Händler meint. Auch wenn die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche und letztendlich ein Friedensabkommen bleibe.