Am Markt würden nun die schon immer bestehenden Risiken wieder «realistisch» bewertet, hiess es im Handel. Das bildet sich vor allem auch bei den Ölpreisen ab; ein Fass der Sorte Brent kostete zuletzt knapp 77 US-Dollar. Der grössten Sprung hatten die Ölpreise am Dienstag und Mittwoch verzeichnet, nun gelte die Aufmerksamkeit vor allem der Höhe des Öltankerverkehrs durch die Meerenge von Hormus.