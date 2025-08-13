Allerdings ist dieser Zinsschritt bereits zum grössten Teil eingepreist, heisst es im Handel. «Im weiteren Verlauf fehlen nun die Impulse», kommentierte ein Börsianer. Denn die Konjunkturagenda ist ausgedünnt, lediglich einige Reden von Fed-Mitgliedern stehen im Kalender. Und die dürften auch nur wenig neue Erkenntnisse über die weitere US-Zinspolitik liefern. Nun richte der Markt seinen Blick und auch die Hoffnungen bereits auf das für Freitag angesetzte Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg.