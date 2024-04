Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch nach seinen deutlichen Vortagesverlusten einen Stabilisierungsversuch und notiert am späten Vormittag im Plus. Allerdings seien die Märkte weiterhin sehr nervös, die Anspannung steige, heisst es von Händlern. Für eine wirkliche Gegenbewegung fehle es auch an den nötigen positiven Impulsen. «Niemand möchte sich so richtig aus der Deckung wagen», kommentierte ein Börsianer.