Auch Tech-Werte wie VAT (+0,7 Prozent) oder Logitech (+1,1 Prozent) und in der zweiten Reihe Comet (+1,4 Prozent) und AMS Osram (+2,4 Prozent) sind einmal mehr im Plus zu finden. An der Nasdaq hatten die Kurse am Vorabend angezogen und damit neben der Tesla-Erholung auf starke Umsatzzahlen des taiwanesischen Chipgiganten TSMC reagiert.