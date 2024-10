Technologiewerte zählen erneut zu den schwächsten Titeln. Bereits am Vortag sorgte eine Gewinnwarnung von ASML für teils kräftige Kursverluste in der Branche. Hinzu kommen nun Wachstumssorgen, da die US-Regierung wohl Exportrestriktionen für fortschrittliche KI-Chips in Länder der Golf-Region erwägt - aus nationalen Sicherheitsbedenken, da sich der Nahost-Konflikt immer weiter verschärfe. Im SLI verlieren VAT weitere 1,8 Prozent, Comet (-1,2 Prozent) und Inficon (-1,6 Prozent) geben ebenfalls nach.