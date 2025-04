Der Leitindex SMI hat gegen 10.55 Uhr mit 0,19 Prozent auf 11'520,94 Punkten knapp den Sprung ins Plus geschafft. Der um den Dividendenabschlag bereinigte SMI liegt mit 0,60 Prozent etwas klarer in der Gewinnzone. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt leicht um 0,27 Prozent auf 1860,36 Punkte, während der breite SPI, bei dem die Dividenden mitgerechnet werden, 0,65 Prozent gewinnt auf 15'552,83 Zähler.