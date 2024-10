Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch gegen Mittag knapp unter dem Schlussniveau des Vortages. Die Gewinne aus der Eröffnungsphase sind damit mangels Anschlusskäufen wieder abgebröckelt. Nach der Korrektur vom Montag und Dienstag im Anschluss an zwei starke Wochen kommt es damit immerhin zu einer gewissen Stabilisierung. Die nach Zahlen anfänglich gesuchten Roche notieren mittlerweile kaum verändert. Das konjunkturelle Highlight am Berichtstag dürfte der Konjunkturbericht «Beige Book» der US-Notenbank werden, allerdings wird dieser erst nach Börsenschluss in Europa publiziert.