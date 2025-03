Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag vor dem Mittag kaum verändert. Nach einem verhaltenen Start rückte der SMI unmittelbar nach dem mehrheitlich erwarteten Entscheid der SNB, die Zinsen um einen weiteren Viertel Prozentpunkt zu senken, rasch auf knapp 13'100 Punkte vor - vermochte dieses Niveau indes in der Folge nicht zu halten. Die Anfang der Woche zurückeroberte Marke von 13'000 verteidigt der SMI allerdings locker. Überrascht hat die SNB die Märkte also nicht. Die Meinungen zur Frage, ob der Talboden im Zinszyklus nun erreicht ist oder nicht, gehen allerdings auseinander.