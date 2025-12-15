Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag schwungvoll in die neue Woche gestartet. Nach der sanften Konsolidierungsphase der Vorwoche mit vier Verlusttagen in Folge befindet sich der Leitindex SMI wieder bei der Marke von 13'000 Punkten, die er bereits in den vergangenen Tagen immer wieder getestet hatte. Ob bald auch das Allzeithoch vom März angegriffen wird, wird sich zeigen. Das aktuelle Rally scheine keineswegs extrem und das Marktumfeld insgesamt weiterhin unterstützend, heisst es in einem Marktkommentar von AllianceBernstein. So sei auch das makroökonomische Umfeld für 2026 konstruktiv, wenn auch nicht ohne Risiken.