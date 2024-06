Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag vor dem Mittag etwas fester. Dabei hat der Markt zunächst positiv auf die Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) reagiert. Doch im Verlauf schmolzen die Kursgewinne wieder etwas ab. Und dies dürfte auch so weitergehen bis zum Start der US-Börsen, sagt ein Händler. Denn die Zinssenkung der SNB sei zu einem grossen Teil bereits eingepreist gewesen. Gut die Hälfte der Analysten hatte die Zinssenkung erwartet. Derweil fehlen andere wichtige Impulse wie etwa Vorgaben aus den USA, weil dort am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Zudem werden auch die Währungshüter in Grossbritannien über die Zinsen entscheiden. Derweil hat Norwegen die Zinsen unverändert belassen.