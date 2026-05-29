Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag im Plus. Nach einer bereits freundlichen Eröffnung zog der SMI bis gegen Mittag weiter nach oben. Nach dem Rücksetzer vom Vortag im Anschluss an eine elftägige Serie von Gewinntagen, nimmt der Leitindex damit die Marke von 13'600 Punkten wieder ins Visier. Gestützt wird die Stimmung von neuen Hoffnungen auf ein Abkommen im Nahen Osten, auch wenn Händler skeptisch sind, was an US-Angaben über eine vorläufige Einigung mit dem Iran wirklich dran ist. «Erst wenn die Unterschrift trocken ist, kann man über eine Neupositionierung am Aktienmarkt wirklich nachdenken,» sagte ein Börsianer.