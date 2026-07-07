Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag kurz vor Mittag leicht im Plus. Wie schon am Vortag gehören teils die Schwergewichte, vor allem aber Tech-Aktien zu den Bremsern. Letztere erhalten aus Südkorea Gegenwind, wo die Samsung-Titel nach eigentlich starken Zahlen eingebrochen sind. Die Samsung-Aktien seien bereits so hoch bewertet gewesen, dass die «Flüsterschätzungen» kaum zu übertreffen gewesen seien, heisst es in Börsenkreisen. Die Investoren blieben zudem grundsätzlich vorsichtig und trennten sich von Aktien aus dem KI- und Halbleitersektor, so eine Einschätzung von CMC Markets. Gesucht sind hingegen erneut die Versicherungen sowie einige baunahe Werte.