Im Wochenverlauf werden nun mit Spannung wieder US-Konjunkturdaten erwartet, allen voran der für September nachgereichte Arbeitsmarktbericht. Diese dürften frische Hinweise auf den geldpolitischen Kurs des Fed liefern. Zuvor richtet sich der Fokus allerdings einmal mehr auf die Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia. Diesmal müsse das Unternehmen schon «etwas ganz besonderes aus dem Hut zaubern», sagte ein Händler. Denn die Erwartungen seien erneut «gigantisch» und selbst Rekordzahlen seien keine Garantie für eine Rückkehr der Bullen.