Der Schweizer Aktienmarkt hält sich zu Beginn der verkürzten Osterwoche leicht im Plus; insbesondere dank der starken Nestlé-Titel. Von einem Stimmungsumschwung kann angesichts der andauernden Kämpfe im Nahen Osten aber keine Rede sein. Die dreitägige Aufwärtsreise bis zur Mitte der Vorwoche habe sich als klassische Bullenfalle entpuppt, heisst es in Marktkreisen. Und Entspannungszeichen im Nahostkonflikt gibt es derweil zu Beginn der Woche kaum. Im Gegenteil dürfte sich mit dem Kriegseintritt der vom Iran unterstützten Huthis und dem sich abzeichnenden Einsatz von US-Bodentruppen die Chancen für eine mehrwöchige Verlängerung des Krieges erhöht haben, so die Einschätzung der Onlinebank Swissquote.