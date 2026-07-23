Auch international nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. In den USA übertraf die Google-Mutter Alphabet mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Die angekündigten nochmals höheren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur wurden von den Anlegern allerdings mit Zurückhaltung aufgenommen. Tesla hingegen enttäuschte mit einem deutlich unter den Erwartungen liegenden Gewinn. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke unter anderem auf die Zahlen von Intel und SAP, sowie auf den Leitzinsentscheid der EZB am frühen Nachmittag.