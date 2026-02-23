Und auch wenn das Urteil des Supreme Court ein deutlicher Dämpfer für Trumps handelspolitische Alleingänge sei, markiere es keinesfalls das Ende des Protektionismus, heisst es in einem Kommentar der Helvetischen Bank. «Vielmehr leitet es eine neue Phase der Unsicherheit ein: Während die Justiz die Exekutive in ihre Schranken weist, nutzt Trump bereits neue gesetzliche Grauzonen aus.» Dennoch bleibe die Signalwirkung entscheidend: «Das Urteil beweist die Resilienz der US-Gewaltenteilung.» Für Handelspartner bedeute dies jedoch noch kein Aufatmen. Befeuert wird die Nervosität durch ein weiteres Thema - Iran. Der US-Aufmarsch im Nahen Osten werde von einem drastischen 15-tägigen Ultimatum an den Iran begleitet. Trump fordert eine sofortige Einigung im Atomstreit, um einen drohenden Militärschlag abzuwenden.