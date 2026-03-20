Entwarnung kann aber noch nicht gegeben werden. Die Strasse von Hormus ist weiterhin zum grössten Teil geschlossen und weitere Angriffe auf die Ölinfrastrukturen rund um den Persischen Golf sind nicht unwahrscheinlich. «Das Risiko einer anhaltenden Versorgungsunterbrechung steigt von Tag zu Tag», so ein Händler. Dies spiegelte sich auch in den Äusserungen der Notenbanken in den letzten Tagen wider, die im Einklang vor einer wieder anziehenden Inflation gewarnt haben.