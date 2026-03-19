Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag von der Eskalation im Nahen Osten und den weiter steigenden Ölpreisen erneut kräftig durchgeschüttelt. Der Abwärtssog hat sich nach den bereits markanten Verlusten des Vortages noch einmal verstärkt. Die Befürchtungen vor einer Energiekrise und einer damit verbundenen Inflationsspirale haben sich mit den gegenseitigen Angriffen auf Gasanlagen von beiden Kriegsparteien noch einmal verstärkt. Der noch vor Kurzem herrschende Optimismus mit Blick auf das Öl sei «wie weggewischt», heisst es in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote.