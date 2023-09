Die Schweizer Aktien zeigen sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite. Getragen werden die Avancen insbesondere von den defensiven Schwergewichten aus dem Pharmasektor. Doch allzu grosse Kurssprünge vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag werden nicht erwartet. Investoren wollten nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden, hiess es im Handel. Daher sei Zurückhaltung jetzt das «Motto der Stunde». Der zuletzt publizierte ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland signalisierte derweil wie erwartet eine abschwächende Wirtschaftsentwicklung im Nachbarland.

12.09.2023 11:30