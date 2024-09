Ansonsten seien Impulse für den Gesamtmarkt eher dünn gesät, vor allem weil in den USA am Vortag wegen eines Feiertags die Märkte geschlossen waren. Zudem dämpfe der am Freitag erwartete US-Arbeitsmarktbericht die Aktivitäten noch zusätzlich, heisst es am Markt. Es stehe den Märkten möglicherweise der «wichtigste Arbeitsmarktbericht des Jahres» bevor, meinte ein Analyst. Die Marktteilnehmer hofften auf eine Bestätigung ihrer enormen Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank noch bis Jahresende. Keine stärkere Beachtung finden dagegen die Schweizer Jahresteuerung, die im Juli im Rahmen um 1,1 Prozent gestiegen ist. Auch dass die Schweizer Wirtschaft im zweiten Quartal 2024 stärker gewachsen als in den Vorquartalen, werde «nur» zur Kenntnis genommen.