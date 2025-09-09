Doch derzeit dominierten die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank das Verhalten der Anleger. Die Zinserwartungen seien sehr hoch. «Zwar weniger, was den September betrifft, aber für danach», so ein Händler. Daher bestehe auch erhebliches Enttäuschungspotenzial. Einen ersten Hinweis bezüglich Reaktion auf die US-Preisdaten dürfte es am Mittwoch mit den Produzentenpreisen geben. Noch wichtiger sind die Inflationszahlen am Donnerstag. Analysten von JPMorgan warnten zudem auch davor, dass es zu einer möglichen «Sell-the-News»-Reaktion auf die bevorstehenden Zinssenkungen des Fed (am 17. September) kommen könnte. Heute stehen zudem die revidierten Daten vom US-Arbeitsmarkt an. Diese sind laut Experten nur schwer zu schätzen. Die US-Wirtschaft könnte 700'000 bis eine Million Stellen weniger geschaffen haben als ursprünglich gemeldet, könnte dies die Erwartungen schüren, dass das Fed gleich mehrmals an der Zinsschraube drehen sollte.