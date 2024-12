Der Schweizer Aktienmarkt legt am Tag der US-Zinsentscheidung den Rückwärtsgang ein. Am Mittwoch mache sich eine sehr zurückhaltende, abwartende Stimmung breit, heisst es denn auch von Börsianern. «Niemand ist vor den Weihnachtsfeiertagen zu grossen Experimenten bereit», erklärte ein Händler. Ähnliches war bereits am Vorabend an der Wall Street zu beobachten, wo der Dow Jones den neunten Verlusttag in Folge und damit die längste negative Serie seit 1978 hinlegte.