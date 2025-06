Die anhaltende Waffenruhe in Nahost hat am Mittwoch auch am Schweizer Aktienmarkt für ruhigeres Fahrwasser gesorgt. Die starken Vortagesgewinne wurden bis zum Mittag zumindest gesichert, für einen weiteren Schub ist Händlern zufolge die Lage aber zu fragil. Der Leitindex SMI notiert mehr oder weniger unverändert zum Vortagesschluss. Während einige bereits an ein Sommer-Rally denken, falls der Konflikt nicht weiter eskaliert, rufen sich andere den noch nicht gelösten Zollstreit wieder in Erinnerung.