An der Schweizer Aktienbörse halten sich die Aktivitäten am Freitag sehr in Grenzen. Händler vermissen die Impulse. «Keine Vorgaben aus den USA und kaum Firmennachrichten», sagt ein Händler. «Danke fürs Wecken», meint ein anderer Börsianer. Weil in den USA die Märkte am Vortag wegen «Thanksgiving» geschlossen waren, fehlen vor allem die Vorgaben von der Wall Street. Heute, am sogenannten Shopping-Tag «Black Friday», wird an der Wall Street nur am Morgen gehandelt. Daher erwarteten Marktteilnehmer auch hierzulande einen ruhigen Handelstag. «Wenn nicht noch etwas Überraschendes eintritt, dürfte der Tageschart heute Abend eine horizontale Linie zeigen», sagt ein Händler.

24.11.2023 11:30