Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag auf breiter Front schwächer aber deutlich über den tiefsten Notierungen im Tagesverlauf geschlossen. In einem von Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau geprägten Umfeld setzten schwache Signale vom US-Arbeitsmarkt die Kurse am Nachmittag unter Druck. Die Stimmung am Markt ist laut Händlern weiter geprägt von Nervosität, was sich auch an den Bewegungen bei den Edelmetallen und Kryptowährungen ablesen lasse. Investoren nähmen in diesem Umfeld Gewinne mit und positionierten sich an der Seitenlinie, hiess es. Es sei wieder «risk-off» angesagt.