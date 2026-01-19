US-Präsident will sich Grönland einverleiben. Und sollte keine entsprechende Vereinbarung zustande kommen, drohen acht EU-Ländern ab dem 1. Februar Strafzölle. «Höhere Importzölle würden vor allem die Inflation in den USA weiter anheizen. Daher stiessen die Trump-Pläne auf wachsenden Widerstand in der Bevölkerung und im Kongress, meinte ein Experte. Darüber hinaus habe der Supreme Court in der Zolldebatte noch ein entscheidendes Wort mitzureden. Ob an den Finanzmärkten daher nach einer Schrecksekunde erneut wieder die Risk-on-Kräfte die Oberhand erhalten, müsse sich zeigen. Dabei dürften auch die US-Aktienbörsen, die am Berichtstag feiertagsbedingt geschlossen waren, ein Wörtchen mitreden, hiess es weiter.