Am Ende überwog im Handel aber Skepsis darüber, dass es ein baldiges Ende der Kriegshandlungen bevorsteht. Entsprechend blieb das Marktsentiment von Vorsicht geprägt. Und auch in einem öffentlich ausgestrahlten Meeting von US-Präsident Donald Trump und Regierungsmitgliedern war zwar die Rede von Verhandlungen mit dem Iran, doch wurde nicht schlüssig aufgezeigt, wie und wie schnell der Krieg beendet werden kann.