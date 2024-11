Nach einer positiven Eröffnung hat der Schweizer Aktienmarkt im Verlauf des Mittwochs die Gewinne wieder vollständig abgebaut. Die Anleger zeigten sich vorsichtig vor den mit Spannung erwarteten Jahreszahlen des amerikanischen KI-Chipgiganten Nvidia am Abend und hielten sich an der Seitenlinie zurück. Zahlen des nach Marktkapitalisierung grössten Unternehmens der Welt hätten mittlerweile einen Spannungsgehalt fast wie die Zinsentscheide der US-Notenbank, sagte ein Händler. Denn mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Billionen US-Dollar sei Nvidia fast so gross wie der gesamte DAX und französische CAC 40 zusammen, kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.