Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte am Freitag derweil 1,97 Prozent zu auf 1815,16 und der breite SPI um 1,61 Prozent auf 14'839,12 Zähler. Unter den 30 SLI-Werten gab es nur vier Verlierer, der Rest schloss mehr oder weniger deutlich im Plus.