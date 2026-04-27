Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Börsenwoche mit Zurückhaltung in Angriff genommen. Während die Lage im Nahen Osten angespannt und unsicher bleibt, warten die Anlegerinnen und Anleger auch die Entwicklungen der kommenden Tage ab. Dann werden nicht nur eine Reihe von Unternehmen über den Geschäftsverlauf des ersten Quartals berichten und wichtige Konjunkturdaten publiziert, sondern auch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) über die weitere Geldpolitik beraten.