Investoren befürchten, dass sich die Flaute in China auf die Weltwirtschaft ausdehnen könnte. Die chinesische Notenbank sah sich am Dienstag denn auch genötigt, die heimische Wirtschaft mit einer weiteren Zinssenkung zu stützen. In den USA fielen derweil die Detailhandelsumsätze besser aus als erwartet, was allerdings laut Marktanalysten die Ängste um eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank Fed befeuerte.