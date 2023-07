In der vergangenen Woche war die Sorge vor weiter steigenden Zinsen in den USA und in Europa das marktbeherrschende Thema. Und sie bleibt es auch in dieser Woche. Die zuletzt veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt waren zwar etwas schwächer und auch aus China und der Eurozone kamen wenig ermutigende Zahlen. Trotzdem dürften die Zentralbanken die Zinsschraube weiter anziehen, wird am Markt befürchtet. Dabei könnte es auch mehr werden als gehofft. Hinweise darauf erwarten die Marktteilnehmer von den US-Konsumenten- und Produzentenpreisen am Mittwoch und Donnerstag.