Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag fester geschlossen. Dabei bewegte sich der Leitindex SMI über weite Strecken in einer engen Spanne mehr oder weniger seitwärts und wechselte mehrfach das Vorzeichen. Ab dem frühen Nachmittag aber setzte sich ein festerer Trend durch. Zum Anstieg trug die positive Entwicklung bei grossen SMI-Werten bei. Das Geschäft sei ruhig verlaufen, hiess es am Markt. Denn vor den in den kommenden Tagen anstehenden US-Inflationsdaten und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hätten sich die Anleger vorsichtig verhalten.

11.12.2023 18:15