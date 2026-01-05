Der SMI hat den ersten Handelstag des Jahres 2026 mit einem kleinen Minus abgeschlossen. Er steht aber immer noch in der Nähe seines Allzeithochs, welches er bekanntlich erst kurz vor Weihnachten aufgestellt hatte. Bis zum Nachmittag summierten sich die Verluste auf knapp 1 Prozent. In der letzten Handelsstunde konnte der Schweizer Leitindex im Zuge deutlich positiver US-Märkte die Verluste noch deutlich eingrenzen. Dennoch schloss der SMI im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Märkten im Minus. Vor allem die defensive Ausrichtung des hiesigen Geschäfts machte sich dabei bemerkbar. Insbesondere das Index-Schwergewicht Nestlé zeigte sich wieder einmal als Bremsklotz.