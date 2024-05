So sind die Baubeginne und Baugenehmigungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich unerwartet stark eingetrübt und die Industrieproduktion hat stagniert. In dieser Gemengelage hat der Dow Jones Industrial die Marke von 40'000 Punkten geknackt. Dass aber die Preise von in die USA importierten Gütern deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, wurde geflissentlich übersehen.