Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen auf breiter Front in die neue Woche gestartet. Die Dividendenpapiere konnten damit an ihren jüngsten Aufwärtstend anknüpfen. Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt irritierte die Anleger nicht nachhaltig. Vielmehr setzte sich laut Börsianern die Erkenntnis durch, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.