Für einen positiven Impuls sorgten am Nachmittag Stimmungsdaten aus der US-Industrie. So hat sich die ISM-Industriestimmung zum Jahresstart merklich verbessert, was in Übersee vor allem auch den Technologieaktien einen Schub gab. Auch die leichte Abschwächung des Schweizer Frankens nach den jüngsten Fluchtbewegungen dürfte den heimischen Firmen helfen, hiess es im Handel.
Der SMI schloss deutliche 1,67 Prozent fester auf 13'409,11 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI rückte um 1,41 Prozent vor auf 2149,81 und der breite SPI um 1,45 Prozent auf 18'484,47 Zähler. Im SLI dominierten die Gewinner das Tableau im Verhältnis 5 zu 1.
Als Stützen des SMI erwiesen sich die SMI-Schwergewichte Novartis (+2,3 Prozent) und Nestlé (+2,8 Prozent). Der Pharmariese wird am Mittwoch über 2025 berichten. Nestlé erscheine nach der jüngsten Kursflaute nun wieder kaufenswert, meinten Händler. Roche legten um 1,1 Prozent zu und schüttelten frühe Gewinnmitnahmen nach den Zahlen der Vorwoche schnell wieder ab.
Julius Bär schlossen nach Zahlen 1,1 Prozent fester. Der Vermögensverwalter hat 2025 zwar einen Gewinnrückgang verbucht, aber die verwalteten Vermögen legten dank guter Aktienmärkte und weiterer Neugeldzuflüsse zu. Insgesamt haben «die Bären» den Marktkonsens beim Gewinn übertroffen und bei den verwalteten Vermögen in etwa erfüllt.
Auch die Anteile der Bär-Rivalin Vontobel (+0,8 Prozent), deren Zahlen am Freitag veröffentlicht werden, legten leicht zu.
Gefragt waren zudem Lindt & Sprüngli PS (+2,3 Prozent). Laut einer Studie der UBS dürfte der Schokoladehersteller von tieferen Kakaopreisen profitieren. Bei Barry Callebaut (-0,7 Prozent) wirkte sich dies hingegen nicht aus.
Abschläge gab es beim Technologiewert VAT (-0,7 Prozent). Händler verwiesen dabei auf Microsoft und SAP. Die Aktien dieser beiden Softwarekonzerne waren in der Vorwoche nach Zahlen massiv eingebrochen. Dies habe Bedenken im Technologiesektor ausgelöst. Das habe auch bei anderen Papieren der Halbleiterbranche wie Comet (-0,9 Prozent) und Inficon (-0,3 Prozent) Gewinnmitnahmen ausgelöst.
Ein deutliches Plus von 2,5 Prozent resultierte bei den Aktien von Richemont. Die Aktien von Swatch (-2,0 Prozent) büssten dagegen einen Teil der Gewinne vom Freitag nach dem guten Geschäftsausblick wieder ein. Händler sprachen von einem Favoritenwechsel im Sektor.
Die Aktien der UBS (+2,0 Prozent) hielten sich vor dem am Mittwoch anstehenden Jahresergebnis ebenfalls klar besser. Gekauft wurden auch die Versicherer Zurich (+1,7 Prozent), Helvetia Baloise (+2,0 Prozent), Swiss Life (+1,1 Prozent) und Swiss Re (+0,6 Prozent).
Im breiten Markt wurden die Jahreszahlen der Zuger Kantonalbank (+1,1 Prozent) mit Wohlwollen aufgenommen. Die grössten Gewinne gab es indes bei Papieren wie Molecular Partners (+8,3 Prozent), Bajaj Mobility (+4,4 Prozent) oder Dätwyler (+3,8 Prozent). Für Letztere hat Research Partners das Kursziel erhöht.
ra/rw
(AWP)