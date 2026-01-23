Zu den grössten Verlierern bei den Standardwerten gehörten am Freitag etwa die Versicherungstitel Swiss Life (-2,2 Prozent), Helvetia Baloise (-1,8 Prozent) oder Zurich (-1,7 Prozent). Eine klare Erklärung dafür gab es nicht. Händler sprachen vor allem von einer Konsolidierung nach zum Teil «satten Gewinnen» in den letzten Wochen des alten und zu Beginn des neuen Jahres. Die Gewinnmitnahmen fallen dabei recht deutlich aus: Swiss Life zum Beispiel notieren bereits über 12 Prozent unter dem Jahreshoch von Anfang Januar.