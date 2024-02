Am Vorabend hatte die US-Notenbank wie erwartet eine Zinspause eingelegt, dabei aber den Erwartungen auf baldige Zinssenkungen einen Dämpfer versetzt. Am Donnerstag publizierte robuste US-Daten, gepaart mit weiterhin recht hohen Inflationsraten, passten zum Kurs der US-Notenbank Fed, sich mit der Zinswende Zeit zu lassen. An Wall Street werden nachbörslich weitere Technologie-Giganten wie Apple, Amazon und Meta ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Auch diese bergen angesichts der hohen Erwartungen vor allem Enttäuschungspotential, sagten Börsianer.