Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen schwachen Tag eingezogen. Belastet von den Pharmawerten weiteten die Indizes im Sog einer trüben Stimmung an der Wall Street ihre Abgaben im späten Handel merklich aus. Den Abwärtssog verstärkt haben enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA. So hellte sich etwa die Stimmung in der US-Industrie im August weniger als erwartet auf: Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert weiter eine wirtschaftliche Schrumpfung.