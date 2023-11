So neu sei dies nun auch nicht gewesen, trotzdem hätten die meisten Investoren nicht damit gerechnet, meinte ein weiterer Marktteilnehmer. Entsprechend seien an den Anleihemärkten die Renditen wieder gestiegen und im Gegenzug die Aktienmärkte unter Druck geraten. «Die Kursentwicklung am Freitag war ein empfindlicher Dämpfer für das derzeitige November-Rally», so der Händler. Die Fed-Aussagen dürften allerdings nur die halbe Wahrheit gewesen sein für die Kursverluste am Freitag, hiess es in einem Kommentar von CMC Markets: Das Rally seit der letzten Fed-Sitzung habe eine gewisse Korrektur und Atempause benötigt, meinten die dortigen Analysten.