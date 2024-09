Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag am Ende eines bewegten Handelstages deutliche Gewinne verbucht. Die Ankündigung weitreichender Konjunkturmassnahmen durch Chinas Zentralbank hatte den Dividendenpapieren rund um den Globus vor allem zu Handelsbeginn Auftrieb verliehen. Das Stimulationsprogramm der People's Bank of China (PBOC) zielt insbesondere auf eine Stabilisierung des chinesischen Immobiliensektors und der Aktienmärkte ab.