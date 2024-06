Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Leitindex SMI übersprang im Tagesverlauf dabei auch die Marke von 12'100 Punkten und schloss nahe an dem am Nachmittag erreichten Jahreshoch. Im Fokus der Investoren stand die am Donnerstag anstehende EZB-Sitzung. Die Märkte hätten eine Leitzinssenkung bereits eingepreist, hiess es im Handel. Wie es danach weitergehe, sei allerdings weit weniger klar.